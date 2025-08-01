Manisa'da Tarım Arazisinde Yangın, Ekiplerin Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Tarım Arazisinde Yangın, Ekiplerin Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangında 10 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tarım arazisinden makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dalbahçe Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında 10 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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