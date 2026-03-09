Haberler

Manisa'da çok sayıda tarihi obje ve sikke ele geçirildi

Manisa'da çok sayıda tarihi obje ve sikke ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, şüphelinin evinde yaptığı operasyonda 2580 sikke ve 235 tarihi obje ele geçirdi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarihi obje ve 2 bin 580 sikke ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.Ç. isimli şüphelinin elinde bulunan çok sayıda tarihi obje ve sikkeyi satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Düzenlenen teknik ve fiziki takibin ardından bugün öğle saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda Helenistik, Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 580 adet sikke, 235 adet tarihi obje ile 1 dedektör ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Usta oyuncu Zafer Ergin'den korkutan haber

Rıza Baba korkuttu! Haberi eşi verdi
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi

Savaş devam ederken Trump, Putin'i aradı! Gündemlerinde iki konu var