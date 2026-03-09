Manisa'da çok sayıda tarihi obje ve sikke ele geçirildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarihi obje ve 2 bin 580 sikke ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.Ç. isimli şüphelinin elinde bulunan çok sayıda tarihi obje ve sikkeyi satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Düzenlenen teknik ve fiziki takibin ardından bugün öğle saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda Helenistik, Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 580 adet sikke, 235 adet tarihi obje ile 1 dedektör ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı