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Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 3 şüpheliye ait adreslerde arama yaptı.

Aramada 14 sikke, 106 tarihi eser nitelikli metal obje, 15 sembolik figürün yanı sıra tarihi eserleri çıkarmak için kullanıldığı değerlendirilen 3 dedektör de ele geçirildi.

Eserlerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındıi

Kaynak: AA / Güncel

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