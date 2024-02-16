Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 3 şüpheliye ait adreslerde arama yaptı.
Aramada 14 sikke, 106 tarihi eser nitelikli metal obje, 15 sembolik figürün yanı sıra tarihi eserleri çıkarmak için kullanıldığı değerlendirilen 3 dedektör de ele geçirildi.
Eserlerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındıi