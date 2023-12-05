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Manisa'da sundurma faciası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinin bahçesindeki sundurmanın yıkılması sonucu altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinin bahçesindeki sundurmanın yıkılması sonucu altında kalan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Özata (60) Ayan Mahallesi Bahçe Sokak'taki yeni aldığı evin bahçesinde bulunan sundurmayı tamir etmeye başladı. Özata, tamir sırasında sundurmanın yıkılması sonucu altında kaldı.

Yakınları, Özata'ya ulaşamaması üzerine polise haber verdi. Çalışma başlatan polisin Özata'yı evin bahçesinde bulması üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, Özata'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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