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Manisa'da suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, 26 Haziran'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, çeşitli doküman, cep telefonları ile av tüfeği ve fişek ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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