Manisa'da su kanalındaki göçükte ölen 2 kişi toprağa verildi

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan kanal çalışmasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalarak yaşamını yitiren İdris Akova (62) ile Celal Geyik (55), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Göçükten yaralı kurtulan Mehmet Gezici (33) ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Gölmarmara Orman İşletme Şefliği'nin yangın göletine su sağlamak amacıyla yapılan kanalın kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Kazıya destek veren köylülerden Mehmet Gezici, İdris Akova ve Celal Geyik, göçükte tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kaldı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personel sevk edildi.