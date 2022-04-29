Su faturası ödemeye gelen kişinin verdiği paralar sahte çıktı
AA - Serkan Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde su faturası ödeme veznesine sahte para veren kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Su faturası ödeme veznesine sahte para veren kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün ek hizmet binasına giren Afganistan uyruklu A.B. (22), su faturasını ödemek için vezneye 5 adet 100 liralık banknot verdi.
Parayı kontrol eden veznedeki memur, banknotların sahte olduğunu belirledi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürülen A.B. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel