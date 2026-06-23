Manisa emniyetinden 'şok' uygulama

MANİSA'da 49 ekip ve 123 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 4 aşamalı eş zamanlı 'şok' uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı, uyuşturucu madde ele geçirildi, 157 araç ve motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 49 ekip ve 123 personelin katılımıyla 4 aşamalı eş zamanlı 'şok uygulamalar' gerçekleştirildi. Kent genelinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla stratejik noktalarda yapılan denetimlerde 2 bin 442 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ile 3 yoklama kaçağı yakalandı. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Yol kontrol noktalarındaki denetimlerde 1272 araç ile 78 motosiklet kontrol edildi. Eksiklikleri ve kural ihlalleri tespit edilen 130 araç sürücüsüne 1 milyon 414 bin 881 lira, 27 motosiklet sürücüsüne ise 67 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. 8 araç trafikten menedildi.Okul çevreleri ve kamusal alanlara yönelik kontrollerde 74 okul çevresi, 33 umuma açık iş yeri, 35 park ve bahçe, 15 metruk bina ile 6 otogar ve tren garı denetlendi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan aramalarda ise peçeteye emdirilmiş 140 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Haber-Kamera: Serkan ÖZCAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı