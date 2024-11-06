Manisa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında birçok silah ve mermi ele geçirildi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, belirlenen 9 ev ve 3 araçta yaptığı aramada, 5 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.