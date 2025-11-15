Haberler

Manisa'da Sera Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir serada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında sera içindeki gübre deposu, plastik saksılar ve bazı saksı çiçekleri zarar gördü.

Karaoğlanlı Mahallesi'nde, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında sera içindeki gübre deposu, plastik saksılar ile bazı saksı çiçekleri ve palmiye ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
