Manisa'da Sera Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde serada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaoğlanlı Mahallesi'nde, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında sera içindeki gübre deposu, plastik saksılar ile bazı saksı çiçekleri ve palmiye ağaçları zarar gördü.