Manisa'da Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 5 Kişi Gözaltına Alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otomobilde 56 sentetik ecza ele geçirildi. Sürücü İ.A. ve araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sentetik ecza ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli yunus timleri, Alaybey Mahallesi Seyfettin Bey Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, 56 sentetik ecza ele geçirildi, sürücü İ.A. ile otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel