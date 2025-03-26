İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş

İBB'de CHP'nin adayına Cumhur İttifakı üyesi de oy vermiş
Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret

Lütfü Savaş'ın CHP kurultayıyla ilgili başvurusunda karar

Manisa'da Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 5 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otomobilde 56 sentetik ecza ele geçirildi. Sürücü İ.A. ve araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sentetik ecza ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli yunus timleri, Alaybey Mahallesi Seyfettin Bey Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, 56 sentetik ecza ele geçirildi, sürücü İ.A. ile otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.