Apart otelde yağma ve şantaj iddiasında 3 tutuklama

Turgutlu'da bir apart otelde bıçak zoruyla bir kadının 11 bin lirasını gasbeden ve uygunsuz fotoğraflarını çekip tehdit eden 3 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apart otelde bıçak zoru ile şikayetçi kadının toplam 11 bin lirasını gasbedip, uygunsuz fotoğraflarını çekip, tehdit ve şantajda bulundukları iddia edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne, önceki gün saat 23.45 sıralarında gelen bir kadın, cinsel birliktelik için saat 22.00 sıralarında Selvilitepe Mahallesi'ndeki bir apart otele İ.E. ve kendisini B. olarak tanıtan 2 kişinin yanına gittiğini belirtip, "Burada bir süre sonra bulunduğumuz odaya daha önceden tanımadığım biri geldi. Bıçak soruyla üzerimdeki 3 bin TL'yi aldı. Ardından da banka hesabımdaki 8 bin TL'yi başka bir hesaba havale ettirdi. Ardından da uygunsuz fotoğraflarımı çekip, 100 bin TL daha vermezsem sanal medyada paylaşmakla tehdit etti" diyerek şikayetçi oldu. Şikayet, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler İ.E., İ.E. ve A.B.A., dün polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Nitelikli yağma, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklandı.

