Manisa Salihli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa Salihli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çaylar taştı, tarım arazileri ve evlerde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri su tahliye çalışmaları yürütüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle çay taştı, tarım arazileri ve bazı evlerde su baskınları yaşandı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Köseali Mahallesi mevkisinden geçen Göbekli Çayı taştı. Taşkın sonucu bölgedeki üzüm bağları su altında kaldı.

Karayahşi Mahallesi'nde de bazı evlerde su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Kurşunlu yolu mevkisinde ise sağanak nedeniyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapattı. Salihli Belediyesi ekipleri, ağacın yoldan kaldırılması için çalışma yürüttü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bir binanın girişinde biriken sular nedeniyle bina sakinleri evlerine girmekte güçlük çekti.

Ekiplerin ilçe genelinde su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Onay Ozan
