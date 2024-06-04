Manisa'da Panelvan ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Habip Batur'un (42) kullandığı 06 BZ 3496 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Ankara yolunun Gökkaya Mahallesi yakınlarında Serkan T. (61) idaresindeki 35 AZZ 886 plakalı panelvanla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Batur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Panelvanda yaralanan yolcular Meltem T. (41), Gamze T. (14), Hatice T. (68) ve Yakuphan T. (9) ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.