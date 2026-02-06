Haberler

Manisa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde palet yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

E.K'nin kullandığı 66 AED 590 plakalı palet yüklü kamyon, Manisa-Akhisar yolunun Gediz Kavşağı geçişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyondan çıkarılan sürücü ile yolcu O.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, devrilen kamyonun ve yola saçılan paletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
Haberler.com
