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Manisa'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü

Manisa'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü

Güncel Haberler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Murat Aşık'ın kullandığı 16 LLC 57 plakalı otomobil, Kayalıoğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip 35 BJG 505 plakalı tıra çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçlerince tır sürücüsünün ifadesine başvuruldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Murat Aşık'ın kullandığı 16 LLC 57 plakalı otomobil, Kayalıoğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip 35 BJG 505 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik güçlerince tır sürücüsünün ifadesine başvuruldu.

Kaynak: AA / Rüstem Savaş - Güncel

Murat Aşık Kayalıoğlu Akhisar Manisa Güncel Haberler

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