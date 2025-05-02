Manisa'da Otomobil Beton Bariyerlere Çarparak Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin beton bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
E.D. idaresindeki 35 GC 8632 plakalı otomobil, 2. Anafartalar Mahallesi Mimarsinan Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.
Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel