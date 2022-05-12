Manisa'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

A.A'nın (60) kullandığı 34 FCH 947 plakalı yolcu otobüsü, Manisa Akhisar kara yolu Selimşahlar Mahallesi geçişinde A.G'nin (58) kullandığı 16 BS 449 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kamyon sürücüsü A.G. ve yolcu otobüsünün muavini F.Ç'yi (38) Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

F.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Selimşahlar, Akhisar, Manisa, Güncel, Haberler

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