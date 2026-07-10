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Manisa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı arı kovanları yandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Çobanisa Mahallesi Hamalın Kırı mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz ve su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, çevrede bulunan gübre fabrikasına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, alanda bulunan bazı arı kovanları da yandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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