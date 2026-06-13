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Ot yangınında alevler sanayi sitesi ve evlere ulaşmadan söndürüldü

Ot yangınında alevler sanayi sitesi ve evlere ulaşmadan söndürüldü
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sanayi sitesi yakınında çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri ve mahallelinin çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MANİSA'da çıkan ot yangını, alevler sanayi sitesi ile yerleşim alanlarına sıçramadan itfaiye ekipleri ve mahallelinin çabasıyla 2 saatte söndürüldü.

Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Aşağı Çobanisa Mahallesi'ndeki sanayi sitesi yakınında dün saat 20.00 sıralarında ot yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalle sakinleri de alevlerin evlere ve sanayi sitesine ulaşmaması için yoğun çaba gösterdi. Yangının güzergahında bulunan plastik ürünler, vatandaşlar tarafından güvenli alana taşındı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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