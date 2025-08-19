Manisa'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Planı Başarıyla Uygulanıyor

Manisa Valiliği, "Yangın Riskini Azaltma Planı" kapsamında son bir ayda çıkan 80 orman yangınından 61'inin başlama evresinde söndürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde orman yangınlarına karşı hızlı ve etkin müdahaleyi amaçlayan plan, 14 Temmuz'dan bu yana titizlikle uygulanıyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan öncülüğünde hazırlanan plan, artan sıcaklık, düşük nem oranı ve rüzgarın etkisiyle yükselen yangın riskine karşı geliştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığının "Orman Yangınlarıyla Mücadele Stratejisi" doğrultusunda hazırlanan plan, önleme ve erken müdahale kapasitesini güçlendirecek bir dizi tedbirleri içeriyor.

94 köy grubu, 282 araç ve 1027 personel

Plan kapsamında 94 köy grubu oluşturuldu. Yangına müdahale için 282 araç hazır bekletilirken, 1027 kamu personeli de görevlerini 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Yangına sebep olan etkileri en aza indirmeyi hedefleyen plan sayesinde, özellikle ot yangınlarında ekipler olay yerine ulaşana kadar ilk müdahale yerel gruplarca gerçekleştiriliyor. Böylece yangının büyümesi ve ormana sıçraması önleniyor.

14 Temmuz-19 Ağustos arasında çıkan yangınların yüzde 76'sı yerel ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bu sayede hem orman alanlarının zarar görmesi hem de can ve mal kayıplarının önüne geçildi.

Plan çerçevesinde farkındalık çalışmaları yürütüldü, mahallelere ortak eğitimler verildi ve iletişim ağı kuruldu. Eğitimli gönüllüler, hazır araç ve ekipmanlarla koordineli şekilde çalıştı. Ayrıca, tarla ve elektrik direkleri çevresindeki kuru otlar temizlenerek yangın riski azaltıldı.