Manisa'da Orman Yangınına Müdahale Ekip Sayısı Artırıldı
Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale için ekip sayısı artırıldı. Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediliyor.
EKİP SAYISI ARTTIRILDI
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ekip sayısı arttırıldı. Yangına, 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ile müdahale sürüyor.
Ersan ERDOĞAN-Serkan ÖZDEMİR/MANİSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel