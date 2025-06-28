Manisa'da Orman Yangınına Müdahale Ekip Sayısı Artırıldı

Manisa'da Orman Yangınına Müdahale Ekip Sayısı Artırıldı
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Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale için ekip sayısı artırıldı. Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

EKİP SAYISI ARTTIRILDI

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ekip sayısı arttırıldı. Yangına, 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ile müdahale sürüyor.

Ersan ERDOĞAN-Serkan ÖZDEMİR/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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