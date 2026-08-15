Haberler

Salihli'de oksijen dolum tesisinde yangın: 2 yaralı

Salihli'de oksijen dolum tesisinde yangın: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir oksijen dolum tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Patlamaların yaşandığı yangında 2 kişi yaralandı, tesiste ve 3 otomobilde hasar oluştu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı tesisin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yangından etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle tesisin yanı sıra 3 otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi

Erden Timur'un gözlerini parlatan cümle
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! 'Bunlar insanı öldürür'

Millete fare pisliği yedirmişler!
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşları
Ronaldo ile Georgina'nın 'demir yumruk' sözleşmesi ortaya çıktı

Merak edilen o sözleşme ortaya çıktı