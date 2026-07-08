Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan Engin Gençer, hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Engin Gençer (59) idaresindeki 35 CMH 957 plakalı motosiklet, Yeniharmandalı Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen R.A. (37) yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Ağır yaralanan Gençer, kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu