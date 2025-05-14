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Manisa'da Motosiklet Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kazası: Çift Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir otomobilin sepetli motosiklete çarpması sonucu 62 yaşındaki Davut Eroğlu ve eşi 55 yaşındaki Ayşe Eroğlu hayatını kaybetti. Yaralı otomobil sürücüsü Mehmet Akdağ hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı sepetli motosikletteki Davut Eroğlu (62) ile yanındaki eşi Ayşe Eroğlu (55) hayatını kaybetti, diğer sürücü Mehmet Akdağ (61) yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Alaşehir-Kula kara yolu Baklacı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula yönüne giden Mehmet Akdağ'ın kullandığı 45 KA 6016 plakalı otomobil, 2 çocuk babası Davut Eroğlu yönetimindeki 45 KA 6541 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Davut Eroğlu ile yanındaki eşi Ayşe Eroğlu yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Davut Eroğlu ve eşi Ayşe Eroğlu, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Akdağ ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdağ'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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