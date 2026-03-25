Minibüsün çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Eşref Yeşilkuş'un (79) ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İzmir - Ankara D300 Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden R.A yönetimindeki 45 ABN 18 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Eşref Yeşilkuş'a çarptı. Metrelerce savrulan Yeşilkuş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yeşilkuş, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Yeşilkuş, daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü R.A. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber - Kamera: Emre SAÇLI/Salihli, (MANİSA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı