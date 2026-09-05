Turgutlu'daki Makilik Yangın Kontrol Altında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ergenekon, Yayla ve Osmancık mahalleleri arasında kalan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ekibi ile belediyelere bağlı iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının 30 dönümlük alanda etkili olduğu, makilik alanın yanı sıra zeytinlik ve ormanlık alanların da zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA