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Manisa'da kumar oynatan şüpheliye adli işlem başlatıldı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kumar oynattığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, Y.A'nın (26) iş yerindeki sakız ve şeker veren bir makineyi, kurduğu düzenekle kumar oynatmak için kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yakalanan şüpheli hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kumar oynattığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Y.A'nın (26) iş yerindeki sakız ve şeker veren bir makineyi, kurduğu düzenekle kumar oynatmak için kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yakalanan şüpheli hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Akhisar Manisa Güvenlik Suç Güncel Haberler

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