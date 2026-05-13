Jandarma Ekipleri Kaybolan Vatandaşı Su İçerisinde Bulup Kurtardı
(MANİSA) - Manisa'da kaybolduğu ihbar edilen bir vatandaş, jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu bulunduğu akarsu içerisinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Manisa'da bir vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi.
Açıklamada, güvenlik kameralarının anlık incelenmesi sırasında yardım çağrısını fark eden jandarma personelinin devriyeleri hızla bölgeye sevk ettiği belirtildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekiplerinin, su içerisinde bulunan vatandaşı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiği kaydedildi.