Haberler

Manisa'da kaybolan amatör dağcının bulunması için çalışma sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan amatör dağcı Umut Tanrıkulu için arama çalışmaları devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama duraksadı, ancak jandarma ve gönüllüler aramaya devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dağlık alanda kaybolan amatör dağcı için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, amatör dağcı Umut Tanrıkulu (53), dün akşam ilçeye bağlı Burhan Mahallesi civarında kamp kurdu, tırmanış yapmaya başladı.

Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolan Tanrıkulu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmasını sürdüren jandarma, kaybolan dağcıya ait bazı kamp malzemelerini buldu.

Öte yandan olumsuz hava şartları nedeniyle AFAD ekipleri, arama çalışmasına yarın devam edecek.

Dağcının bulunabilmesi için jandarma ile Burhan Mahallesi'nden gönüllü vatandaşların bölgede hem yaya hem de dronla araması sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

