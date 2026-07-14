Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23: 20 sıralarında Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Y.C.T. yönetimindeki 45 ATS 082 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 45 AGT 635 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu konumunda bulunan M.K.B. ve T.Y.T., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı