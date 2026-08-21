Koca, eşinin boğazını sıktı: Gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı eşinin boğazını sıkan koca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.S. ile eşi Hatice S. arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S, eşinin boğazını sıktı. Kadının fenalaşarak yere düşmesi üzerine şüpheli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatice S, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA