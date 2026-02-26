Haberler

Manisa'da kar etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Demirci ve Kula ilçelerini beyaz örtüyle kapladı. Çocuklar kar topu oynayarak eğlencenin tadını çıkarırken, karayolları ekipleri de yolları temizleme çalışması yaptı.

Manisa'nın yüksek kesimleri ile Kula ve Demirci ilçelerinde kar etkili oluyor.

Demirci ilçe merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, sabah yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı.

İlçenin 1470 rakımlı Akçakertik mevkisi başta olmak üzere Sarıçayır ve Türkmen Dağı bölgelerinde yoğun kar görüldü.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Güne karla uyanan çocuklar ise kar topu oynayarak vakit geçirdi.

Kula'da da tarihi yapılar ve sokaklar, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi Kurşunlu Camisi ve 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Kula evleri beyaza büründü.

Yılın ilk kar yağışını sevinçle karşılayan Rafet Üçelli İlkokulu öğrencileri, teneffüste okul bahçesi ve yanındaki parkta karın tadını çıkardı. Öğretmenleriyle kar topu oynayan öğrenciler, kardan adam yaptı.

Turgutlu'nun yüksek kesimleri ile Spil Dağı Milli Parkı'nda da kar etkili oldu.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor

Bakan canlı yayında söyledi: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor
'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol