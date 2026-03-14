Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 5 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede kaçak tütünle doldurulmuş makaron üretimi yaparak piyasaya sürdükleri gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verdi. Manisa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılığın talimatıyla, önceden belirlenen 21 adrese 115 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde 1 ton 533 kilogram kıyılmış tütün, 235 bin 720 doldurulmuş makaron, 2 milyon 393 bin 203 boş makaron, 304 bin 603 sigara sarma kağıdı, 1600 filtreli ağızlık, 300 gram nargile tütünü, 7,5 kilogram kaçak çay, 9 cep telefonu, 8 sim kart, 9 sigara sarma makinesi, 6 sigara basım makinesi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, şarjör ve 4 bin 550 kilitli poşet, 3 kompresör, 3 ajanda, 2 terazi, hafıza kartı, 121 mükerrer tütün bandrolü ve tütün kurutmak için kullanılan fırın ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

