Manisa'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Manisa'da kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.
Manisa'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda il merkezinde belirlenen 4 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 9 tabanca gövdesi, 2 av tüfeği, 18 fişekle çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu