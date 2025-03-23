Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı
Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yapılan baskında dizüstü bilgisayar ve yer altı görüntüleme cihazı ele geçirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşçay Mahallesi Akmezar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
F.K, Ş.E, I.I. ve Ş.M. suçüstü yakalandı.
Aramalarda dizüstü bilgisayar, yer altı görüntüleme cihazı da ele geçirildi.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel