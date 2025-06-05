İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu

Manisa'da büyükbaş hayvan işleme tesisi ve restoranı bulunan, Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi İbrahim Külahlı, bir müşterisinin talebi üzerine sattığı kurbanlık hayvanın fotoğrafını çekmek istedi. Fotoğraf çekimi esnasında huysuzlanan kurbanlık dana, Külahlı'ya saldırarak boynuzlarıyla onu yaraladı.

2 GÜN SONRA KAHREDEN HABER

Besi çiftliğinde bulunan çobanların sağlık ekiplerine haber vermesiyle Külahlı, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede iki gün boyunca gözetim altında tutulan Külahlı'dan ne yazık ki kötü haber geldi.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Külahlı, bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi ve otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi.