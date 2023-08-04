Manisa'da iş güvenliği uzmanı genç kadın, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş güvenliği uzmanı olan 22 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül, bir fabrika inşaatında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.