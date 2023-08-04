Manisa'da iş güvenliği uzmanı genç kadın, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş güvenliği uzmanı olan 22 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül, bir fabrika inşaatında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrika inşaatında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 22 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül hayatını kaybetti.
MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 5. kısımdaki fabrika inşaatında çalışan iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül (22), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sarıgül, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıgül müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.