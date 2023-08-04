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Manisa'da iş güvenliği uzmanı genç kadın, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş güvenliği uzmanı olan 22 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül, bir fabrika inşaatında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrika inşaatında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 22 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül hayatını kaybetti.

MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 5. kısımdaki fabrika inşaatında çalışan iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül (22), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'da İş Güvenliği Uzmanı Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını KaybettiNaile Büşra Sarıgül

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sarıgül, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıgül müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Yunusemre Manisa 3. Sayfa Güncel Haberler

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