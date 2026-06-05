Üzerine cam devrilen Ferhat, hayatını kaybetti

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, çalıştığı iş yerinde üzerine sanayi tipi cam levha devrilen Ferhat Söyü (18), yaşamını yitirdi.

Olay, Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir iş yerinde çalıştığı öne sürülen Ferhat Söyü'nün üzerine, henüz belirlenemeyen bir nedenle sanayi tipi cam levha düştü. Olayı gören mesai arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Söyü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Söylü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı