Haberler

Üzerine cam devrilen Ferhat, hayatını kaybetti

Üzerine cam devrilen Ferhat, hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir sanayi sitesinde çalışan 18 yaşındaki Ferhat Söyü, üzerine sanayi tipi cam levha düşmesi sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, çalıştığı iş yerinde üzerine sanayi tipi cam levha devrilen Ferhat Söyü (18), yaşamını yitirdi.

Olay, Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir iş yerinde çalıştığı öne sürülen Ferhat Söyü'nün üzerine, henüz belirlenemeyen bir nedenle sanayi tipi cam levha düştü. Olayı gören mesai arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Söyü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Söylü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı

Koca bir mahalle istila edildi, vatandaş cımbızlarla avlamaya başladı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı

Dans ederken birdenbire kontrolden çıkan robot çocukları hedef aldı

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı