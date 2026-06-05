Manisa'da üzerine cam tabakası düşen 18 yaşındaki işçi öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir sanayi sitesinde çalışan 18 yaşındaki Ferhat Söyü, üzerine düşen cam tabakası sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerine cam tabakası düşen 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.
Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Ferhat Söyü'nün (18) üzerine henüz belirlenemeyen nedenle cam tabakası düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Söyü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan