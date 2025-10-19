Haberler

Manisa'da İki Ayrı Traktör Kazası: İki Ölü

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen iki traktör kazasında 79 yaşındaki Fadime Tuna ve 44 yaşındaki Rasim Özdemir hayatını kaybetti. Jandarma her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Selendi ilçesinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında Fadime Tuna (79) ile Rasim Özdemir (44) hayatını kaybetti.

Selendi'de 1 saat arayla iki ayrı traktör kazası yaşandı. İlk kaza saat 15.00 sıralarında kırsal Karabeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Bircan Gürbüz'ün kullandığı 45 ASV 620 plakalı traktör yol kenarında yürüyen Fadime Tuna'ya (79) çarpıp, üzerinden geçti. Ağır yaralanan Tuna, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Jandarma, Tuna'nın ölümüyle ilgili Bircan Gürbüzün' ifadesini aldı.

İkinci kaza ise saat 16.00 sıralarında kırsal Omurlar Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim Özdemir (44) idaresindeki 45 U 2324 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ağır yaralanan ve Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
