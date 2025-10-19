Manisa'da İki Ayrı Traktör Kazası: İki Ölü

MANİSA'nın Selendi ilçesinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında Fadime Tuna (79) ile Rasim Özdemir (44) hayatını kaybetti.

Selendi'de 1 saat arayla iki ayrı traktör kazası yaşandı. İlk kaza saat 15.00 sıralarında kırsal Karabeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Bircan Gürbüz'ün kullandığı 45 ASV 620 plakalı traktör yol kenarında yürüyen Fadime Tuna'ya (79) çarpıp, üzerinden geçti. Ağır yaralanan Tuna, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Jandarma, Tuna'nın ölümüyle ilgili Bircan Gürbüzün' ifadesini aldı.

İkinci kaza ise saat 16.00 sıralarında kırsal Omurlar Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim Özdemir (44) idaresindeki 45 U 2324 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ağır yaralanan ve Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.