Üye Girişi
Haberler

Manisa'da İbrahim Oktugan'ın öldürülmesi protesto edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa il merkezi ve ilçelerinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi protesto edildi. Türk Eğitim Sen üyeleri ve diğer sendika temsilcileri, çeşitli etkinliklerle eğitimde şiddetin önlenmesi ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması için çağrıda bulundu.

Manisa il merkezi ve ilçelerinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi protesto edildi.

İl merkezinde Türk Eğitim Sen üyeleri ellerinde pankartlar, Türk bayrakları ve Atatürk portresiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda hayatını kaybeden bütün öğretmenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler, güçlü öğretmen güçlü Türkiye için eğitimde şiddet yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Eğitimcilere karşı işlenen suçlara caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini ifade eden Özgürler, "Kanun tekliflerimizde özellikle eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulmasının hükme bağlanmasını istedik. Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim çalışanlarının da görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılması, cezaların artırılması ve şikayete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılmasını talep ettik. Bu noktada tüm siyasi partilerimiz birlik içinde olarak bu teklife destek vermesi ve teklifimizin yasalaşması en büyük beklentimizdir." diye konuştu.

Akhisar'da ise 6 sendikadan temsilciler, Öğretmenevi önünde toplanarak ortak basın açıklaması yaptı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun da katıldığı açıklamada "Öğretmene Kalkan Eller Kırılsın", "Güvenli Okul, Güvenli Toplum" sloganları atıldı.

Salihli Milli Birlik ve Demokrasi Meydanında bir araya gelen sendika üyelerine ise İlçe Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da destek verdi.

Eğitim İş Manisa 3 Nolu Şube Başkanı Mehmet Şen ve Eğitim Bir- Sen Salihli Şube Başkanı Alim Turgu, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto ederek yasal düzenleme taleplerini iletti.

Soma, Alaşehir ve Turgutlu'da da eğitim sendikası üyeleri, basın açıklamalarıyla İbrahim Oktugan'ın öldürülmesini protesto etti.

Kaynak: AA / Güncel

Eyüpsultan İstanbul Sendika Manisa Güvenlik Eğitim Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

TAM ATM nedir, ücretsiz mi? TAM ATM'de hangi bankalar var, özel bankalar var mı? 12 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Mayıs burç yorumları nedir? Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 11 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2. eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs Cuma Survivor potaya kim gitti? Survivor kim kazandı? 10 Mayıs Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Nafile Namazları Camide mi Yoksa Evde mi Kılmak Daha Faziletlidir? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 10 Mayıs Cuma 2024? Survivor CANLI izle! 10 Mayıs Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı?
Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız

Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title