Manisa'da Huzurlu Okul Önleri Uygulaması

Güncelleme:
Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, 17 mahallede 'huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar' uygulaması çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. 33 okulun çevresinde yapılan denetimlerde 112 okul servis aracı kontrol edildi ve okul çevresindeki kişilerin kimlikleri sorgulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, 17 mahallede "huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar" uygulaması yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uygulama kapsamında 17 mahalledeki 33 okulun yakınındaki sokak, metruk bina, iş yeri ve parklarda denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 112 okul servis aracı kontrol edilirken, okul çevresindeki kişilerin kimlik kontrolü yapıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
