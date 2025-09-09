Manisa'da Huzurlu Okul Önleri Uygulaması
Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, 17 mahallede 'huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar' uygulaması çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. 33 okulun çevresinde yapılan denetimlerde 112 okul servis aracı kontrol edildi ve okul çevresindeki kişilerin kimlikleri sorgulandı.
