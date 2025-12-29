Haberler

Manisa'da hurda kamyonette çıkan yangında erkek cesedi bulundu

Yunusemre ilçesinde park halindeki hurda kamyonette çıkan yangında, 50'li yaşlarda bir erkeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hurda kamyonette çıkan yangında erkek cesedi bulundu.

75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 5341 Sokak'ta park halindeki hurda kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta inceleme yapan ekipler, sağ ön koltukta bir kişinin cansız bedenini buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 50'li yaşlara ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
