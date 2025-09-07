Manisa'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, H.H'nin idaresindeki 43 ACV 801 plakalı hafif ticari araç, eski Manisa-Muradiye yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel