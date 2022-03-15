Manisa'da görev yerini terk eden koruma bekçisine eşekle devriye cezası verildi

Turgutlu ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda görevli bir bekçi, görev yerini izinsiz terk ettiği gerekçesiyle motosiklet yerine eşekle devriyeye çıkma cezası aldı.

Koruma noktalarını denetleyen Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanı Murat Ayhan, bekçi Turgutlu Öztekin'in görevi başında bulamadığını ve görev yerini izinsiz terk ettiğini belirledi.

Ayhan, bunun üzerine korumada görevli bekçiler devriye görevini motosikletle yaparken, görev yerini izinsiz terk eden Öztekin'in devriye görevini 10 gün eşek sırtında yapmasını istedi.

Çiftçi Malları Koruma Başkanı Murat Ayhan, gazetecilere açıklamasında, yaklaşık 100 bin dekar araziden sorumlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçimizin malı ve canı bize emanet. Hırsız yakalayan, çiftçimizin malına zararı önleyen bekçilerimize kendi cebimden para ödülü veriyorum ama hata yapanı da cezalandırıyoruz. Ödülün olduğu yerde ceza da olmalı diye düşünüyorum. Bekçi arkadaşımız görev yerini izinsiz terk ettiği için böyle bir ceza aldı. Normalde 10 yevmiye para cezası teklif edildi. Aldığı ücret belli, para cezası vermeye kıyamadık. 10 gün altındaki motoru aldım, eşekle devriye yapacak."

Ceza alan bekçi Turgutlu Öztekin ise hata yaptığını ifade ederek, kendisine yönelik yaptırıma saygı duyduğunu söyledi.