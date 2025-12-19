Manisa'da değeri 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Manisa'da yaptığı gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüten bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi ve ürünler imha edildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Manisa'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokorecin ele geçirilip, imha edildiğini duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Manisa'da gerçekleştirdiğimiz gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan bozulmuş kokoreç ele geçirilmiş ve ürünler imha edilmiştir. İlgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

