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Uyuşturucu üretimi için ormanda kenevir yetiştirdiği fotokapanla belirlenen şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu üretimi için ormanda kenevir yetiştirdiği fotokapanla belirlenen şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştiren şüpheli, jandarma tarafından fotokapanla tespit edilerek yakalandı. Operasyonda 110 kök kenevir, 552 gram esrar, kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu üretimi için ormanda kenevir yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretimi için ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin tespit edilmesi amacıyla araziye iki fotokapan kuruldu. Şüphelinin H.E. olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Arazide ekili halde 110 kök kenevir ele geçirildi. H.E'nin evinde yapılan aramada ise 552 gram esrar, 112 gram kenevir tohumu ve bir ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan
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