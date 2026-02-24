Haberler

Manisa'da firari 2 hükümlü yakalandı
Manisa'da çeşitli suçlardan hapis cezası olan iki firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

MANİSA'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan firari 2 hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Yeşilyurt Karakolu ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan F.T. (24), Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (42) ise Salihli ilçesinde yakalandı.

İki firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
