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Manisa'da İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için fidan dikildi

Manisa'da İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için fidan dikildi
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Manisa'da Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler anısına 2 bin 250 fidan dikti. Etkinliğe sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.

Manisa'da Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler anısına fidan dikti.

Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.

Katılımcılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi kampüsü önünde toplanarak konvoy halinde Ortaköy'deki fidan dikim alanına hareket etti.

Katılımcılar burada hayatını kaybeden Filistinliler anısına 2 bin 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Muzaffer Yurttaş, katılımcılara teşekkür ederek Gazze'deki krizin biran önce sona ermesini temenni etti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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